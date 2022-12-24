ОП: За неделю "Пунктами несокрушимости" воспользовались 62 тыс. граждан
В течение последней недели "Пунктами несокрушимости" воспользовались более 62 тыс. человек, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.
"Всего за неделю в Украине "Пунктами несокрушимости" воспользовались уже более 62 тыс. посетителей".
Тимошенко также сообщил, что за неделю два дополнительных пункта открылись в освобожденном Херсоне.
Украинская власть планирует втрое увеличить количество "Пунктов несокрушимости", которых сейчас функционирует более 5 тыс.