ISW: Россия создает условия для повторного наступления с территории Беларуси
Аналитики Института изучения войны (ISW) оценивают повторное наступление россиян с белорусской территории как маловероятное, но возможное, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит ежедневный отчет ISW.
"Москва создает условия для нового наиболее опасного способа действий (НОСД) –возобновление вторжения на север Украины, возможно, направленного на Киев – по меньшей мере с октября 2022 года. Этот НОСД может быть российской информационной операцией или отражать истинные намерения Путина. Имеющиеся на сегодняшний день индикаторы неоднозначны – некоторые проверенные доказательства наращивания российских войск в Беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть учений и тренировок. В то же время доказательств того, что Москва активно готовит ударные силы в Беларуси, пока не существует.
Беспокойство по поводу возможности того, что Путин может продолжить этот НОСД, безусловно, не является просто украинской информационной операцией, направленной на то, чтобы оказать давление на Запад с целью предоставления Киеву большего количества оружия, как предполагают некоторые западные аналитики. По оценкам ISW, повторное широкомасштабное российское вторжение из Беларуси маловероятно этой зимой, но к этому следует относиться серьезно".
В ISW отметили, что 24 декабря министерство обороны России демонстративно заявило о наличии полевого госпиталя в Беларуси. Перед тем Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские войска планируют развернуть в Беларуси по меньшей мере еще один полевой госпиталь.
"Полевые госпитали не являются обязательными для учений и могут свидетельствовать о подготовке к боевым действиям. Появление полевых госпиталей в Беларуси в начале 2022 года было одним из последних индикаторов, которые наблюдались перед тем, как Россия начала полномасштабное вторжение", – отметили в институте.
Аналитики также отметили, что Россия продолжает разворачивать войска в Беларуси под видом учений, а некоторые российские танки Т-90, развернутые в Беларуси в конце декабря 2022 года, были замечены в зимнем камуфляже.
"Оснащение танков зимним камуфляжем не является абсолютно необходимым для учений и может свидетельствовать о подготовке к реальным боевым действиям зимой. Хотя развертывание полевых госпиталей и перекраска танков также может быть частью информационной операции", – говорится в отчете.
Сейчас ISW оценивает риск российского вторжения в Украину со стороны Беларуси как низкий, но возможный.
Планы команды Владимира Зеленского представить в феврале мирный план в институте также связывают с вероятным неудачным наступлением РФ с севера в начале 2023 года.
Основные выводы ISW за 23 декабря:
- По оценкам ISW, Кремль создает условия для нового наиболее опасного способа действий (НОСД) – возобновления наступления со стороны Беларуси, возможно, направленного на Киев – по меньшей мере с октября 2022 года. Возможно, Кремль проводит информационную операцию, а возможно, на самом деле готовится к этому НОСД, который ISW продолжает оценивать как маловероятный, но возможный.
- Российские военные продолжают накручивать индикаторы для проведения НОСД, усиливая информационную операцию, направленную на установление правдоподобности НОСД или подготовку к нему.
- Российские военные более четко формируют условия для наступления на северо-западе Луганской области.
- Президент Украины Владимир Зеленский готовится представить мирный план в феврале 2023 года, который может быть приурочен к неудачному российскому зимнему наступлению.
- Возобновление публичных выступлений Владимира Путина, вероятно, свидетельствует о том, что он стал больше беспокоиться о своей популярности и имидже в России.
- Российские войска провели по меньшей мере две разведывательно-силовых операции на севере и северо-востоке Украины 22-23 декабря.
- Украинские силы, вероятно, достигли тактических успехов к востоку и югу от города Бахмут за последние 72 часа.
- Российские войска продолжают обустраивать оборонительные позиции в левобережной Херсонской и Запорожской областях и проводят оборонительные операции на юге Украины.
- Кремль усиливает цензуру, чтобы замалчивать беспокойство по поводу расширения вооруженных сил России и второй волны мобилизации.
- Украинские партизаны продолжают нападения на российских чиновников на оккупированных территориях.