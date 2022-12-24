ДТЭК: В Киеве и области продолжаются экстренные отключения света
В Киеве и области на сегодня, 24 декабря продолжают применять экстренные отключения света. Графики не работают, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.
"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что дефицит электроэнергии в Киевской области составляет около 50%.
Добавим, ранее в YASNO заявили, что ситуация со светом в Киеве стала лучше. Левый берег столицы уже близок к графикам, но на правом берегу ситуация немного хуже.
При этом мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что пока невозможно говорить о возвращении столицы к четким графикам отключения света, ведь ситуация с энергоснабжением в городе очень сложная.