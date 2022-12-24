Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

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Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 480 оккупантов и сбили восемь вражеских БПЛА. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составляют 101 430 военных убитыми, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.12 ориентировочно составили:

личного состава - около 101 430 (+480) человек ликвидировано,

танков - 3006 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 5994 (+8) ед,

артиллерийских систем - 1988 (+4) ед,

РСЗО - 418 (+4) ед,

средства ПВО - 212 (+0) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 267 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1706 (+8),

крылатые ракеты - 653 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4627 (+5) ед,

специальная техника - 178 (+0).

Указано, что наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Напомним, по данным Генштаба, из-за значительных потерь оккупационные власти продолжают перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали.

Также мы писали, что на временно оккупированных территориях россияне держат своих раненых за решеткой, чтобы те не убегали.