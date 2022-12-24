Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 480 оккупантов и сбили восемь вражеских БПЛА. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составляют 101 430 военных убитыми, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 101 430 (+480) человек ликвидировано,
- танков - 3006 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 5994 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 1988 (+4) ед,
- РСЗО - 418 (+4) ед,
- средства ПВО - 212 (+0) ед,
- самолетов - 283 (+0) ед,
- вертолетов - 267 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1706 (+8),
- крылатые ракеты - 653 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4627 (+5) ед,
- специальная техника - 178 (+0).
Указано, что наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Напомним, по данным Генштаба, из-за значительных потерь оккупационные власти продолжают перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали.
Также мы писали, что на временно оккупированных территориях россияне держат своих раненых за решеткой, чтобы те не убегали.