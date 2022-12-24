В РФ допустили участие совместной с Беларусью группировки войск в войне

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Использование совместной российско-белорусской группировки войск в войне против Украины возможно в случае "применения военной силы, направленного против любого государства-участника" Союзного договора Беларуси и РФ, сообщает Европейская правда.

Так в интервью российскому пропагандистскому агентству "РИА Новости" возможное участие группировки в войне против Украины прокомментировал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

"Задача совместной российско-белорусской группировки войск - при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной нам Беларуси. При этом постановка вопроса о возможности задействования этой группировки в ходе специальной военной операции на Украине является некорректной" , - заявил он.

"Действующая военная доктрина Союзного государства предусматривает, что применение военной силы, направленное против любого государства-участника, рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом. Принятие соответствующих ответных мер в таком случае остается на усмотрение политического и военного руководства России и Беларуси" , - добавил представитель МИД РФ.

Напомним, 10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание силовиков, на котором объявил о развертывании совместной белорусско-российской группировки войск.

Согласно заявлениям российской стороны, в Беларуси дислоцируются девять тысяч российских военных, танки, боевые машины пехоты и артиллерия.

Во время встречи 19 декабря Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились продолжать практику совместных военных учений, заниматься созданием новой военной техники и вести подготовку экипажей боевых самолетов армии Беларуси.

По оценкам Института исследования войны (ISW), Кремль создает условия для возобновления наступления со стороны Беларуси, возможно, направленного на Киев, по меньшей мере с октября 2022 года. Аналитики ISW предполагают, что Кремль может осуществлять информационную операцию, а возможно, на самом деле готовится к наступлению, которое они оценивают как маловероятное, но возможное.