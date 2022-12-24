Генерал Наев: В Беларуси три батальона отправили к украинской границе
В частности, мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задание выдвинуться в районы, которые граничат с государственной границей Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, которого цитирует Минобороны.
"Мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задание выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины.
В свою очередь, на территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта".
По словам командующего, Силы обороны также отработали элементы противодействия высадке воздушного десанта и диверсионно-разведывательных групп противника в район объекта критической инфраструктуры - нанесение огневого поражения силами минометной и артиллерийской батарей, взятие противника в кольцо, переправы через водную преграду, отражение массированной атаки беспилотных летательных аппаратов и полное уничтожение противника всеми имеющимися средствами.
Напомним:
Наев считает, что в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Беларусь речь шла о привлечении вооруженных сил Беларуси к войне против Украины, в частности на суше.