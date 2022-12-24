Начальник ГУР: Пригожин с Суровикиным объединились против Шойгу

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Командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин объединился с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в соперничестве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью NYT.

Начальник украинской разведки отметил, что союз Пригожина и генерала Суровикина привел к передаче тяжелого вооружения из армии в части "Вагнера", что расширило роль организации в войне.

По его словам, сейчас наемники пытаются со всех сил захватить город Бахмут, чтобы оттеснить на задний план конкурирующих командиров регулярной российской армии. "Вагнер" согласовует свои действия с армией, но является основной силой на Бахмутском фронте.

Буданов считает, что политические амбиции лидера российских наемников отчасти диктуют стратегию российской стороны.

Говоря о штурме Бахмута, начальник ГУР объяснил, что в действиях наемников есть только идеологический и медийный вопрос.