ГПСУ: На украинско-польской границе перестали пропускать грузовики и автобусы

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На украинско-польской границе временно приостановлено оформление водителей грузовиков и автобусов в связи с большими очередями, которые возникли из-за сбоев в работе системы "Шлях", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ГПСУ.

"К сожалению, из-за сбоев в работе информационной системы "Путь" увеличились очереди на границе со всеми соседними странами... Поэтому оформление водителей грузовиков и автобусов на границе будет временно не осуществляться" , - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что специалисты Укртрансбезопасности уже работают над решением данной проблемы.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца года на границе Украины и Польши планируют открыть новый пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховице".