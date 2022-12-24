Посол США в Украине осудила обстрел оккупантами центра Херсона

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Посол США в Украине Бриджит Бринк осудила массированный обстрел российскими оккупантами центра Херсона, в результате которого погибли как минимум восемь человек, десятки получили ранения, сообщает Новое время.

Об этом она написала в Twitter.

"Сегодня снова жестокая атака России на недавно освобожденный Херсон. Жители города и так сильно пострадали, когда отступавшие российские войска отключили электроэнергию и воду. По предварительным данным, много погибших и раненых. Очень ужасно, особенно в канун Рождества" , — заявила Бринк.

В субботу утром, 24 декабря, российские войска обстреляли центр Херсона из Градов, атаковав людные места. В областной прокуратуре заявили о гибели по меньшей мере восьми человек, в Офисе президент говорят о 58 раненых, 18 из которых в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар россиян по Херсону террором и убийством «ради устрашения и удовольствия». Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.