Министр обороны: Литва предоставит Украине военной помощи на 40 млн евро

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Запланированный на 2023 год объем военной помощи Украине со стороны Литвы составляет около 40 миллионов евро, сообщает Европейская правда.

Об этом в интервью агентству ELTA рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"На следующий год помощь планируется в размере около 40 миллионов евро. Сразу же планируется закупка нового оборудования, аналогичного тому, что производится в Литве, исходя из того, что нужно украинцам" , - рассказал он.

Глава литовского Минобороны не захотел уточнять, какое именно вооружение может быть передано Украине в будущем.

"Не буду заранее анонсировать, но, возможно, что-то подобное тому, что мы уже передали" , - сказал Анушаускас.

Он отказался лично оценивать вклад Литвы в помощь, которая предоставляется Украине, но отметил, что украинцы считают помощь Вильнюса исключительной.

"Украинцы говорят, что поддержка Литвы была именно той, которая была нужна. И особенно в начальный период мы были первыми, кто вообще привез помощь, других не было, и наша помощь была направлена в Украину уже на второй день войны. Украинцы, начиная от передачи ПЗРК Stinger и заканчивая всей остальной поддержкой, воспринимают поддержку Литвы как исключительную, как психологическую, моральную и сильную поддержку Украины" , - считает он.

По словам Анушаускаса, с начала полномасштабного вторжения Литва уже предоставила Украине военной помощи на 283 миллиона евро.

В нее входят и летальная (зенитные ракетные комплексы, легкое пехотное вооружение, противотанковые средства, минометы, пулеметы, боеприпасы, бронетранспортеры и гаубицы), и нелетальная помощь (беспилотники, средства индивидуальной защиты, приборы ночного видения).

Накануне сообщалось, что в Литве первые механики украинской армии завершили обучение по обслуживанию самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000.