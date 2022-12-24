Буданов: Иран пока отказывается передавать России баллистические ракеты

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Россия рассчитывает пополнить свой арсенал иранскими баллистическими ракетами, но Тегеран пока отказывается поставлять их, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times.

По его словам, в обмен на ракеты РФ предлагает Ирану научные ноу-хау для военной промышленности. Буданов назвал это только началом.

"Иран не спешит это делать по понятным причинам, потому что как только Россия запустит первые ракеты, санкционное давление на Иран усилится" , — заявил Буданов.

Согласно заключенному летом контракту, Москва приобрела у Тегерана 1700 дронов-камикадзе Шахед — их поставляют траншами. По состоянию на 23 декабря Россия выпустила около 540 таких беспилотников, нанося тактические удары вдоль линии фронта, по электростанциям, опорам линий электропередач и электрическим подстанциям, рассказал глава ГУР. Их производство стоит около $7000 за единицу, хотя сколько на самом деле Россия заплатила Ирану за это оружие, неясно.﻿

Ранее в командовании Воздушных сил говорили, что у Украины нет на вооружении ПВО, способных уничтожать иранские баллистические ракеты; представители власти называли возможные поставки России дополнительным вызовом для ВСУ.

Иран последовательно отрицает, что имеет отношение к поставкам дронов-камикадзе России, использующей их для террора мирных жителей и уничтожению энергетической инфраструктуры Украины. После выступления президента Владимира Зеленского в Конгрессе США, где он заявил, что Россия нашла сообщника в своей политике геноцида — Иран — Тегеран начал ему угрожать.