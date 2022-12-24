Минобороны: Финляндия одобрила 11-й пакет военной помощи Украине

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Финляндия поставит Украине 11-й пакет военной техники стоимостью 28,8 миллионов евро, сообщает Новое время.

Об этом в субботу, 24 декабря, сообщается в телеграм-канале Министерства обороны Украины.

Кроме того, Силы обороны Финляндии будут продолжать участие в учебной поддержке Вооруженных сил Украины в Великобритании до конца 2023 года.

"В августе Финляндия направила около 20 инструкторов на учебную операцию под руководством Великобритании, целью которой является подготовка военнослужащих ВСУ. Великобритания обратилась за поддержкой к своим странам-партнерам по реализации учений" , — говорится в сообщении.

По данным украинского оборонного ведомства, совокупная стоимость всей поставленной Финляндией Украины военной техники составляет уже 189,2 млн евро.