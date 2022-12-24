Резников: РФ ежедневно нарушает Конвенцию о законах и обычаях войны

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Министр обороны Алексей Резников заявил, что постоянными обстрелами жилых домов в Украине россияне ежедневно нарушают требования Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны, сообщает Новое время.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Россияне каждый день обстреливают жилые дома в Украине. Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны запрещает нападения или бомбардировки незащищенных городов, сел, домов или зданий. Но оккупантам безразлично" , — написал Резников.

Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны принята в 1907 году на международной конференции в Гааге и запрещает прямо атаковать или обстреливать незащищенные города, поселки, дома и здания. Россия ратифицировала и присоединилась к настоящей Конвенции в 1909 году.

russians are shelling ???????? residential buildings on a daily basis. The Convention respecting the Laws and Customs of War on Land prohibits the attack or bombardment of towns, villages, dwellings, or buildings which are undefended. But the occupiers don’t care.#tribunal4russia

4/13 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 24, 2022

Российские войска в субботу утром, 24 декабря, совершили массированный обстрел центра Херсона из Градов. Число погибших возросло до восьми, в Офисе президента говорят о 58 раненых, 18 из которых в тяжелом состоянии.