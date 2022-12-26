В новогоднюю ночь будет действовать комендантский час

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

В новогоднюю ночь будут действовать требования комендантского часа, а полиция будет работать в усиленном режиме, сообщает Украинская правда.

"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас - праздничный или непраздничный - есть определенные требования комендантского часа", - сообщил пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева в эфире совместного телемарафона.

Рева также сообщила, что в ночь с 31 декабря на 1 января для охраны общественного порядка будут привлекаться не только полицейские, но и бойцы Национальной гвардии.

Правоохранители будут проверять документы у людей, а также доставлять их при необходимости в отделения полиции для установления или проверки личности.