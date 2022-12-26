Ситуация на фронте к утру 26 декабря: информация Генштаба

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В течение суток 25 декабря российские войска нанесли 1 авиационный и 5 ракетных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площадка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Веселое, Яковлевка, Соледарь, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Додяное, Красногоров" , — отметили в ведомстве.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие вдоль государственной границы, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Винторовка, Мануховка, Рыжевка и Ворожба Сумской области.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелеча, Старица, Землянки, Устиновка, Ольховатка, Чугуновка, Новомлынск и Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огневое поражение по районам более 25 населенных пунктов. Среди них — Двухлетняя, Кисловка, Котляровка и Берестово на Харьковщине; Стельмаховка, Площадка, Диброва и Краснопоповка Луганской области и Ямполевка и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял позиции украинских войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности, это — Спорное, Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Озаряновка, Нью-Йорк, Авдеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстрелам подверглись Угледар, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском направлении обстреляны районы более 25 населенных пунктов. Среди них Гуляйполе, Красное, Степное, Малые Щербаки, Щербаки и Волшебное Запорожской области и Никополь — Днепропетровской.

На Херсонском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Республиканец, Тягинка, Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое и Огромное Херсонской области и Херсон.

В Генштабе добавили, что оккупанты продолжают нести потери.

"Так, в городе Старобельск Луганской области, в оборудованный оккупантами военный госпиталь, за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых военнослужащих врага. В городе Горловка Донецкой области, из-за нехватки донорской крови, всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь согласно составленному графику" , — отметили в ведомстве.

Кроме того, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и ОНР оккупантов. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 9 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы и 2 других важных объекта противника.