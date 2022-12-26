В российском Энгельсе сообщают о взрывах, есть пострадавшие
В российском городе Энгельс Саратовской области в районе военного аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы, сообщает Украинская правда.
Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин после взрывов в Энгельсе написал, что "угрозы для жителей абсолютно нет" и "объекты гражданской инфраструктуры не пострадали".
В то же время издание Baza сообщает, что площадь пожара после взрыва в Энгельсе составляла 120 квадратных метров.
По предварительным данным, погибли 3 человека. Еще четверо были госпитализированы.
Минобороны РФ сообщило, что ПВО сбила украинский беспилотник при подлёте к аэродрому "Энгельс" и подтвердило гибель троих военных.