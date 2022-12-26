В российском Энгельсе сообщают о взрывах, есть пострадавшие

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В российском городе Энгельс Саратовской области в районе военного аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы, сообщает Украинская правда.

Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин после взрывов в Энгельсе написал, что "угрозы для жителей абсолютно нет" и "объекты гражданской инфраструктуры не пострадали".



В то же время издание Baza сообщает, что площадь пожара после взрыва в Энгельсе составляла 120 квадратных метров.

По предварительным данным, погибли 3 человека. Еще четверо были госпитализированы.

Минобороны РФ сообщило, что ПВО сбила украинский беспилотник при подлёте к аэродрому "Энгельс" и подтвердило гибель троих военных.