Немцы не верят в скорое завершение войны и ждут переговоры Киева с РФ - опрос

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Большинство жителей Германии (57%) не верят в завершение войны России против Украины в 2023 году.﻿ Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov, сообщает Европейская правда.

27% респондентов ожидают окончания войны в течение следующего года, а 19 процентов затруднились ответить.

При этом 55% опрошенных выступают за немедленный диалог Киева и Москвы, однако 27 процентов считают, что время для переговоров о мире еще не пришло.

Половина респондентов убеждены, что Украина после войны должна вернуть себе все территории, захваченные РФ с 2014 года.

В то же время 29% считают, что аннексированный Россией Крым должен быть под контролем Москвы, еще 9% разделяют подобную точку зрения относительно украинских территорий, захваченных в 2022 году.