FT: Суровикин уменьшил шансы ВСУ на контрнаступление зимой, но прорыв возможен
Издание Financial Times утверждает, что командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин приказал военным РФ отступить из оккупированного Херсона, чтобы в том числе уменьшить вероятность успешного контрнаступления ВСУ зимой, однако прорыв возможен, сообщает Украинская правда.
FT сообщает, что Суровикин усилил фронт новобранцами численностью около 300 тысяч солдат, а также организовал "успешное отступление" из Херсона.
"Эти сильные оборонительные позиции уменьшают шансы на успех украинского зимнего контрнаступления, которое перережет сухопутный мост, проходящий вдоль побережья Азовского моря и соединяющий Россию с Крымом, хотя прорыв все еще рассматривается западными военными аналитиками как возможный", - говорится в материале издания.
Кроме того, FT, ссылаясь на западного советника по вопросам обороны, сообщает, что боевой дух и решимость украинских защитников все еще несравненно выше, чем у россиян. В то же время украинские военные несут высоким потери, а некоторые подразделения "страдают от сильной усталости, и им нужно больше оружия и боеприпасов".
FT также приводит слова бывшего бригадного генерала британской армии Бена Барри, что российские танки, беспилотники и большое количество людей "ничего не стоят, если разведка, руководство – неадекватные".