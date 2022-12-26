Корпус системника: на что обратить внимание при выборе

Корпус системного блока — это внешняя «оболочка», которая объединяет комплектующие и обеспечивает их защиту. Стенки ограждают от механических повреждений и загрязнений, отверстия предотвращают перегрев, крепления позволяют надежно зафиксировать хрупкие детали. Чтобы системник прослужил как можно дольше, усиленное внимание при выборе следует уделять не только «железу», а и техническим характеристикам корпуса.

Размер и форм-фактор

Ассоциация к словосочетанию «системный блок» — довольно большая и увесистая «коробка», расположенная под компьютерным столом (часто — в специальной нише). Это самый распространенный вариант компоновки корпусов — вертикальный. В зависимости от габаритов модели данного типа классифицируют на три подвида:

Full Tower — полноформатные; Midi Tower — средние; Mini Tower — компактные.

Какому отдать предпочтение — зависит от количества свободного пространства в распоряжении. Если за рабочим столом и так приходится тесниться, постоянно сдвигая в одну кучу клавиатуру, мышку, колонки и другую периферию, целесообразно остановиться на миниатюрном корпусе.

Также существуют Десктопы или горизонтальные корпуса. Они предназначены преимущественно для настольной установки. Из-за «урезанных» размеров — не рассчитаны на мощную и требовательную «начинку».

Блок питания: наличие и место установки

Работу процессора и прочих энергозависимых запчастей обеспечивает блок питания. Для высококлассной сборки лучше купить источник электропитания отдельно, заранее подсчитав суммарную потребляемую компьютером мощность и прибавив небольшой запас. Для ПК начального и среднего уровня вполне достаточно встроенного БП.

Ультрабюджетные корпуса оснащают самыми слабенькими блоками питания, но это не единственная беда. Второй минус в том, что их ставят в самой верхней части — над всеми комплектующими. Там они слабо охлаждаются, из-за чего могут возникнуть проблемы. Вариант практичнее и безопаснее — корпус с нижним расположением блока, от которого запитано «железо».

Материалы изготовления

Производители компьютерных корпусов предпочитают работать со стойкими к нагреванию и механическим повреждениям пластиком, поликарбонатом; с легким и тонким алюминием. Так же в приорите прочная и долговечная сталь, оргстекло и закаленное стекло.

Разные виды стекла используют для изготовления боковых стенок и вставок спереди. Наличие стеклянных деталей положительно отражается на внешнем виде. Корпуса с ними выглядят стильно и актуально. Особенно, если внутри стоят комплектующие (видеокарта, охлаждение) с яркой настраиваемой подсветкой.

Разъемы спереди

Раньше порты для подключения вспомогательных устройств и сторонних гаджетов располагались только на «спинке». Сейчас большинство корпусов снабжены разъемами спереди. Это большое преимущество, так как пробираться к задней части проблематично.

При повседневном использовании компьютера обычно не обходятся без входов:

USB разных стандартов,

mini-Jack,

картридера.

Совместимость с накопителями

Корзины под накопители бывают разных форматов: 2,5” — под быстрые и надежные SSD, 3,5” — под винчестеры. В корпусе нужны и те, и другие, чтобы можно было снабдить компьютер как можно большим запасом постоянной памяти с разными характеристиками. Двух или трех «посадочных мест» вполне достаточно, если не предвидится использование ПК для масштабного мультимедийного хранилища. Крепления корзин следует выбирать выдвижные, чтобы не приходилось возиться с болтами.

Перед покупкой корпуса также не лишним будет оценить возможности кабель-менеджмента. Важно, чтобы хватало пространства для аккуратной разводки проводов.