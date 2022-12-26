ГУР: Ни Китай, ни Иран не предоставили России никаких ракет

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Руководитель Генерального управления разведки Украины Кирилл Буданов во время интервью для портала LIGA.net заявил, что Иран и Китай не передавали России запрашиваемых ракет.

"Все работают над тем, чтобы этого не произошло. И сам Иран понял, что так просто передать это России – это не воспринимается миром. Даже тем миром, с которым они привыкли нормально общаться.

Кроме "мопедов" Shahed-136 и Shahed-131. Был большой Mohajer-6, похожий на Bayraktar по тактико-техническим характеристикам. Они пытаются купить у них боеприпасы и хотят, чтобы иранцы продали баллистические ракеты. Однако ни одной ракеты Иран так и не передал" , – отметил Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что вопрос передачи Ираном ракет России остается открытым. Он также добавил, что Китай никакого вооружения тоже не передал.