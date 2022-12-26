The Economist: 2022 год стал испытанием на прочность для мира

По мнению ﻿The Economist, это был год, ставший испытанием для мира. От вторжения России в Украину до COVID-19 в Китае, от инфляции до климатических изменений, от китайско-американского напряжения до переломных выборов - 2022 год каждый раз задавал трудные вопросы, сообщает Зеркало недели.

«Испытания не просто толкнули мир в новом направлении, но и также показали его в новом свете» , - пишет The Economist.

Самым большим и лучшим сюрпризом издание называет устойчивость в основном либеральных стран Запада. Когда Владимир Путин приказал своей армии перейти границу Украины 24 февраля, он ожидал, что правительство коррумпированного государства скоро упадет. После унизительного выхода из Афганистана в 2021 году, падший и расколотый Запад не должен был дополнить свои слова осуждения России реальной поддержкой Украины.

«В действительности Владимир Зеленский и его народ подтвердили, что самоопределение и свобода достойны того, чтобы за них умереть. Они стали вдохновением. После всплеска народной поддержки правительства на Западе стали помогать новому борцу за демократию. Во главе с администрацией Джо Байдена Запад передает оружие и помощь в таких масштабах, которых даже ястребы не могли себе представить» , – пишет издание.

Дома избиратели тоже заставили себя услышать, выступив против популистов, нарушающих все табу. В Америке, несмотря на низкий уровень одобрения Джо Байдена, центристы использовали бюллетени, чтобы защитить фундаментальные права включая аборты в некоторых штатах после решения Верховного суда отменить приговор по делу Ро против Вейда. В ожесточенном соревновании почти все ярые противники выборов, пользовавшиеся поддержкой Дональда Трампа, провалились.

Во Франции Марин Ле Пен замаскировала свое праворадикальное происхождение, но все равно не смогла победить центриста Эммануэля Макрона. После того, как Джорджия Мэлони стала первым праворадикальным премьер-министром Италии, она научилась быть центристкой. Даже в Великобритании лейбористы и правящие консерваторы поняли, что победа на выборах лежит далеко от радикального правого и левого популизма.

В то время как беспорядочные демократии начали неожиданно демонстрировать устойчивость, крепкие на первый взгляд автократии вдруг пошатнулись. Путин, постоянно удваивающий свою катастрофическую ставку, – главный пример. Но он не один такой. После трех месяцев протестов, спровоцированных смертью Махсы Амини, арестованной за то, что она не носила хиджаб, службы безопасности Ирана начали стрелять в лицо, грудь и гениталии демонстрантов. Теперь, когда муллы утратили веру своего народа, у них ничего не осталось, кроме насилия.

Те, кто восхищается сильными лидерами за то, что они могут решительно выполнять задачи, должны быть осторожны в своих желаниях. Си Цзиньпин продолжил свое доминирование в Компартии Китая, став самым долговременным и могущественным правителем страны со времен Мао Цзэдуна. Но его попытки охладить рынок недвижимости, сдержать потребительские технологии и заблокировать COVID-19 нанесли тяжелый ущерб экономике. Вирус снова активно распространяется в Китае. И становится понятно, что правительство Си Цзиньпина упустило месяцы, в течение которых оно должно было вакцинировать людей старшего возраста, запастись лекарствами и создать дополнительные места в отделениях интенсивной терапии.

Даже китайский вездесущий социальный контроль дал трещину. Китайские спецслужбы смогли подавить протесты в прошлом месяце. Но эти протесты частично были спровоцированы толпой болельщиков без масок в Катаре, приехавших смотреть матчи Чемпионата мира.

Для всех, кто разделяет классические либеральные ценности, западная устойчивость стала ободрением и важным изменением после длительного отступления. Но пока это все хорошие новости. Испытания 2022 также разоблачили глубокий раскол в мире, - пишет The Economist. Чтобы лучше осознать этот раскол, издание предлагает сравнить почти всемирную поддержку США после атак 11 сентября 2001 с желанием глобального Юга сохранить нейтральность в битве за Украину. Во время последнего голосования в ООН по осуждению России 35 стран воздержались. Многих из них возмущает то, что Запад выставляет собственные беспокойства как глобальные проблемы, в то время как войны в Йемене или на Африканском Роге или засухи и наводнения из-за изменений климата всегда рассматриваются как региональные вызовы.

В большинстве государств мира либеральные ценности под ударом. Несмотря на поражение Жаира Болсонару в Бразилии, демократия все еще переживает тяжелые времена в Латинской Америке. Столкнувшись с сокрушительной инфляцией в Турции, Раджеп Тайип Эрдоган преследует потенциальных оппонентов на выборах в 2023 году. В Израиле Биньямин Нетаньяху пытается избежать тюремного срока за коррупцию, сформировав правую коалицию, ненавидящую арабов и ЛГБТ. Индонезия приняла нелиберальный уголовный кодекс в декабре, запрещающий сексуальные отношения вне брака, сокращает свободу слова и навязывает религиозную ортодоксальность. Экономика Индии на подъеме благодаря технологическим компаниям, но ее политика остается жестокой и отвратительной.

Во всем мире идея об ограниченном правительстве под ударом. Потому что пережив энергетический шок после российского вторжения в Украину, европейские правительства вливают деньги, чтобы зафиксировать цены. Они также продвигают отказ от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии, но делают это через промышленную политику, а не рынки. Америка ответила на опасности со стороны Китая, установив торговые препятствия и введя субсидии, чтоб отделить свою экономику и оживить внутреннее производство. Это слишком сильно вредит союзникам США.

Экономический национализм популярен. Щедрость в пандемии изменила ожидания от государства. «Творческое разрушение», перераспределяющее капитал и рабочую силу, может быть неприятным для населения старшего возраста, которое меньше интересуется экономическим ростом, а также для молодых избирателей, считающих политику идентичности важной. Но государственный капитализм в прошлом приносил плохие результаты. Ввиду самой высокой за десятилетия инфляции, спровоцированной частично плохой фискальной и монетарной политикой, особенно в США, удивительно, что избиратели хотят вознаградить политиков и чиновников, дав им власть над теми частями экономики, которыми они не должны управлять.

Поддержанные государством чемпионы сферы энергетики и технологий иногда добиваются успехов. Но чем больше страны будут накапливать денег, тем больше будет расточительности и поисков способов манипулировать государственной политикой ради личной выгоды.

С точки зрения либеральных критериев ограничения правительства, уважения личного достоинства и веры в человеческий прогресс, 2022 год был неоднозначным. Впрочем, The Economist считает, что надежда есть.