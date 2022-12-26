Forbes: Путин хочет уничтожить Patriot в Украине иранскими ракетами

По данным издания Forbes, президент РФ Владимир Путин, возможно, даст приказ уничтожить ЗРК MIM-104 Patriot, который США пообещали передать Украине, с помощью иранских ракет и дронов-камикадзе, сообщает Зеркало недели.

В материале говорится, что попытка уничтожить переданную Вашингтоном систему ПВО будет иметь для Путина прежде всего пропагандистскую цель. Ранее глава Кремля уже заявил, что эти системы являются устаревшими и Россия сможет с ними справится.

"Если украинский Patriot будет размещен в Киеве, что весьма вероятно, Россия может запустить беспрецедентное количество "Шахедов" (беспилотников-камикадзе, – ред.) в роевых атаках, направленных против его радара, и обстрелять район баллистическими ракетами малой дальности, чтобы гарантировать уничтожение этой батареи" , – говорится в статье.

Журналисты обращают внимание на то, что с самого начала войны Украина показала себя очень искусной в маневрировании систем ПВО, чтобы избежать уничтожения. Аналогичным образом использовались системы HIMARS, которые наносили ущерб по российским целям и уклонялись от ответного огня благодаря своей способности "стрелять и убегать". У ЗРК Patriot такой способности нет, она размещается в определенном месте и для ее перемещения и настроек всех компонентов может понадобиться до 90 человек, пишут журналисты.

По мнению авторов материала, Вашингтон никогда не предполагал, что поставка Patriot изменит правила игры в войны. Журналисты считают, что она скорее символизирует неизменную решимость США поддерживать Украину.