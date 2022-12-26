В ВСУ объяснили планы РФ передать Ирану истребители в обмен на дроны

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Россия может передать Ирану истребители Су-35 в обмен на дроны-камикадзе, которые более эффективны для ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщает Новое время.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, у России достаточно самолетов, но уже давно не залетает в воздушное пространство Украины.

"Самолетов, к сожалению, у России достаточно. Именно тактической авиации, которая расположена на украинских границах, на разных подступах. Понятно, что не на самих границах, а на углубленной территории. Это и Беларусь, и оккупированный Крым, и территория РФ. Собственно, Россия является производителем этих самолетов и нуждается в количественном увеличении именно дронов, дронов-камикадзе, чтобы именно этой техникой, которая стоит мало, но донимает нас, продолжать бить по критической инфраструктуре" , — пояснил Игнат.

Он добавил, что на данный момент российская авиация работает только на линии столкновения, делая ставку на дроны.

"Их авиация работает только на линии столкновения. Поэтому они хотят малой кровью обойтись и заказать еще больше Шахедов, которые можно по ночам применять против объектов критической инфраструктуры Украины. Иран понятно заинтересован в увеличении своего боевого потенциала. И те две эскадрильи Су-35, Иран хочет усилиться этими самолетами" , — сказал представитель ВСУ.

Игнат также напомнил, что украинские военные сбили не один такой истребители в разные периоды полномасштабного вторжения.

"Что это даст Ирану, наверное, эксперты прокомментируют" , — резюмировал он.

Накануне израильский 12 канал со ссылкой на представителей западной разведки сообщил, что Иран может получить от РФ до 24 самолетов, которые сначала предназначались Египту и поставку которых сорвали США. По данным разведки, иранские пилоты уже начали тренировки на этих самолетах.

Президент Владимир Зеленский 19 декабря сообщил, что Россия получила от Ирана новую партию ударных беспилотников Shahed. По его словам, Тегеран передал оккупантам еще 250 дронов.

С начала октября Россия перешла к тактике массированных ракетных ударов по Украине, а также начала атаковать города дронами-камикадзе иранского производства. Вражеские снаряды и беспилотники попадают в объекты критической инфраструктуры, а также разрушают гражданскую инфраструктуру.

Украинская ПВО сбивает большинство ракет и дронов российских оккупантов.