Зеленский провел телефонный разговор с премьером Индии Моди

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

В понедельник, 26 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter.

Зеленский заявил, что пожелал результативного председательства в G20.

"На этой площадке я объявил о формуле мира и теперь рассчитываю на участие Индии в ее реализации" , — отметил он.

Глава государства также поблагодарил гуманитарную помощь и поддержку в ООН.

9 декабря агентство Bloomberg сообщило, что Моди в 2022 году Моде не будет проводить ежегодный личный саммит с российским диктатором Владимиром Путиным после его ядерных угроз Украине.

16 декабря Моди провел телефонный разговор с Путиным , во время которого призвал « к диалогу и дипломатии» как единственному способу окончить войну.