ОВА: Оккупанты за неделю более 500 раз обстреляли Запорожскую область

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Российские войска за последнюю неделю обстреливали Запорожскую область 590 раз, из них 51 – за последние сутки, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух на брифинге.

"За последнюю неделю Запорожскую область обстреливали 590 раз, из них 51 - за последние сутки. Разрушены около 150 объектов, в том числе школа и объекты энергетической инфраструктуры" , - проинформировал Старух.

По его словам, определенные объекты были восстановлены безотлагательно в тот же день, а некоторые требуют длительного времени на восстановление. К примеру, для строительства нового трансформатора надо 4-6 месяцев даже при наличии средств.

Как сообщалось, в Запорожье ночью 24 декабря слышали взрывы после сигнала воздушной тревоги. Обстрел велся ракетами по пригороду областного центра.

Также мы писали, что российские оккупанты 22 декабря обстреляли Запорожскую область. В результате атаки противника пострадали двое несовершеннолетних.