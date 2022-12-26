"Укрэнерго" предупредило о новом фейке об аварийных отключениях света

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Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупреждает о распространении фейка о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу компании, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Это попытка взбудоражить общество ложной информацией" , - говорится в сообщении.

В регуляторе напомнили, что аварийные отключения являются вынужденным шагом, применяемым исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме.

"Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему" , - пояснили в компании.

В компании отметили, что Укрэнерго имеет только одну официальную страницу в Facebook﻿ и один официальный телеграмм-канал﻿.

"Любое другое, созданное под нашим логотипом в этих соцсетях, является фейком и российским ИПСО. Увидите новый подлог – пожалуйста, сообщайте нам" , – резюмировала пресс-служба.

Напоминаем:

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявляет о распространении РФ фейкового письма руководителя компании Владимира Кудрицкого на украинское министерство энергетики о якобы "возобновлении экспорта".