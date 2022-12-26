Путин назначил Медведева на новую должность: будет заниматься ВПК
Президент страны-агрессора Владимир Путин назначил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости".
"Владимир Путин внес изменения в состав Военно-промышленной комиссии. Президент ввел должность первого заместителя председателя, ее занял заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев".
Также в составе комиссии — министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководители СВР, ФСБ, Росгвардии и другие.
Что предшествовало:
- В начале декабря Медведев хвастался, что Москва наращивает темпы производства нового мощного вооружения, поскольку якобы противостоит не только Украине, но и многим западным государствам.
- В Министерстве обороны США отмечали, что из-за высокой интенсивности использования артиллерии Россия вынуждена использовать снаряды, изготовленные более 40 лет назад, которые имеют высокий уровень отказов.
- 22 декабря спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби сообщал, что частная российская военная компания "Группа Вагнера" приняла партию оружия из Северной Кореи для усиления российских войск в Украине.