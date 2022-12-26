ОВА: Инфраструктура Бахмута Донецкой области разрушена на 60%

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Инфраструктура Бахмута Донецкой области, в районе которого идут ожесточенные бои, разрушена на 60%, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

"Враг постоянно обстреливает инфраструктуру Бахмута, которая более 60% либо частично, либо полностью уничтожена. Весь мир уже наблюдал те замечательные фото, на которых есть исторические здания, имеющие культурную ценность, здания заведений культуры, в каком они состоянии сейчас. В общем, это касается всех прифронтовых населенных пунктов, больших и небольших, где враг пытался продвинуться. Тактика выжженной земли у врага остается" , – пояснил он.

По словам Кириленко, российские войска на этом направлении несут огромные потери, однако не прекращают атак.

Как сообщалось, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что Бахмут теперь имеет для российской армии символическое значение.