Ермак заявил, что Украина будет настаивать на санкциях против Росатома

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что международная экспертная группа Ермака-Макфола по вопросам санкций против РФ намерена системно работать для того, чтобы санкции против Росатома стали реальностью, сообщает Новое время.

По его словам, еще в ноябре в рамках санкционной группы Макфола-Ермака был предоставлен подробный план санкций против этой российской компании.