Ермак заявил, что Украина будет настаивать на санкциях против Росатома
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что международная экспертная группа Ермака-Макфола по вопросам санкций против РФ намерена системно работать для того, чтобы санкции против Росатома стали реальностью, сообщает Новое время.
По его словам, еще в ноябре в рамках санкционной группы Макфола-Ермака был предоставлен подробный план санкций против этой российской компании.
"Россия же продолжает шантажировать мир ядерным оружием, а Росатом надеется наращивать экспортную выручку. Их портфель заграничных заказов составляет $200 млрд. Так быть не может. Будем системно работать над тем, чтобы санкции против Росатома стали реальностью", – написал Ермак в телеграм.