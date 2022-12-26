Эрдоган: Турция обнаружила новое крупное месторождение газа в Черном море

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Турция обнаружила новое крупное месторождение газа в Черном море при помощи бурового судна, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Telegram.

По его словам, в последнее время запасы природного газа Турции в Черном море увеличились на 170 миллиардов кубометров.

"Они составили в общей сложности 710 миллиардов кубометров благодаря переоценке и новому открытию 58 миллиардов кубометров на месторождении Çaycuma-1 нашим буровым судном Fatih" , - написал Эрдоган.

Напомним, ранее стало известно, что Турция пытается добиться от России скидку на газ в размере 25%.

Также мы писали, что в начале декабря турецкое судно начало буровые работы с целью разведки залежей нефти и газа в Средиземном море.