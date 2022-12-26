Министр энергетики ответил, будут ли украинцы со светом на Новый год

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что при отсутствии новых повреждений украинцы смогут встретить Новый 2023 год со светом, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального телемарафона новостей.

Пока нет обстрелов, специалисты пытаются уменьшить дефицит в энергосистеме, увеличив производство электроэнергии. Это происходит, сказал Галущенко.

Также увеличивается возможность передавать электроэнергию от генерации к потреблению.

Рождество украинцы встречали со светом – но министр энергетики пока не может сказать, удастся ли это в новогоднюю ночь.

"Есть такое ощущение, что на самом деле они (россияне – ред.) не отказались от того, чтобы дальше обстреливать нашу энергосистему. Они привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год – это одна из таких дат, когда они попытаются максимально нанести вред нашей энергосистеме. Но ситуация заключается в том, что сложно что-то планировать".

Галущенко возлагает надежды на Вооруженные силы Украины и отмечает, что во время последних обстрелов они достаточно эффективно защищали украинское небо.

Он надеется, что даже если будут попадания, то энергетики будут быстро восстанавливать систему.

Галущенко рассчитывает, что и Новый год украинцы смогут встретить с электричеством.

"Вся энергетическая отрасль сегодня работает 24/7. И результаты этой работы можно увидеть каждый час. Мы мониторим ситуацию круглосуточно, работают энергетики, работают штабы...".