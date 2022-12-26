Почему послом Украины в Болгарии назначили некадрового дипломата: ответ МИД

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В министерстве иностранных дел Украины объяснили, почему послом в Болгарии стал некадровый дипломат, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба МИД Украины.

"Что касается назначения на должность посла Олеси Илащук, то по имеющейся в МИДе информации, она получила диплом с отличием по специальности "Страноведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы. Свободно владеет английским языком" , - говорится в сообщении министерства.

В МИД также отметили, что правительство Болгарии после оценки ее кандидатуры, как это заведено в международной практике, без промедлений предоставило агреман Илащук, не имея никаких оговорок относительно ее работы в Болгарии.

"Назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой. В Украине за последние два года все некадровые дипломаты, назначенные на должности послов, демонстрируют достойные результаты работы. Только за ними, а не интерпретациями и оскорблениями и следует судить о работе Посла за границей" , - отметили в пресс-службе МИДа.

Ранее стало известно, что президент Украины назначил послом в Болгарии Олесю Илащук. По информации СМИ, у нее нет никакого дипломатического опыта, также она ранее работала гештальт-психологом и сексологом.

Ранее посол Украины объяснила, что даст признание России государством-агрессором в США. В частности, это позволит ввести ограничения против РФ.