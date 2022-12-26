Наместник Лавры Павел обратился к Зеленскому - у УПЦ МП забирают два храма

У УПЦ (МП) заканчивается срок аренды Успенского собора и Трапезной церкви на территории Киево-Печерской Лавры, сообщает Новое время.

Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на заявление наместника Лавры митрополита Павла.

Павел записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому и возмутился тем, что церковь письменно не предупредили о прекращении аренды. Он сказал, что срок аренды Успенского собора и Трапезной церкви заканчивается 31 декабря, и ему сообщил об этом директор государственного заповедника Киево-Печерская лавра. Государство в лице заповедника владеет всеми помещениями лавры.

"Директор музея сообщил, что мы можем служить последний раз 31 декабря, а уже на следующий день 1 января не имеем права переступить порог Трапезного и Успенского собора" , — сказал митрополит.

Митрополит Павел говорит, что обращался к министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко, но ни разу не получил ответа. Он попросил президента защитить УПЦ (МП) и призвать Кабинет министров и Верховную Раду «не подписывать бездарные документы» и не принимать решение об окончании сроков аренды. Павел также попросил, чтобы «люди, не имеющие отношения к церкви, не указывали, когда нам праздновать Рождество и в какую церковь ходить».

Представитель власти, близкий к религиозной сфере, подтвердил BBC News Украина, что после окончания аренды храмов представителей УПЦ (МП) могут туда не пустить.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую лавру. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.

15 ноября наместник Киево-Печерской лавры Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».

Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении. Как пишет УП, суд отпустил его под личное обязательство.

В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».