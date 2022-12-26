Резников: В ВСУ начали тестировать первые партии женской военной формы

Министр обороны Алексей Резников заявил, что первые партии военной формы и белья для женщин-военнослужащих поступили в несколько бригад ВСУ на тестирование, сообщает Новое время.

Он написал в Facebook, что Минобороны вместе с волонтерами изготовило два варианта костюма и нижнего белья для женщин-военнослужащих. Во время экспериментального ношения также протестируют нынешнюю модель полевого костюма — защитницы получат китель и штаны разной размерной сетки. После тестирования и замечаний или пожеланий от женщин-военнослужащих производитель доработает одежду, а в приказ Минобороны о правилах ношения военной формы внесут изменения.

Резников добавил, что сейчас также изучается возможность использовать ткань с эластаном, которая позволяет подгонять одежду под нужды женщин-военнослужащих. В январе Минобороны собирается начать внедрять отдельный тип ботинок с высокими берцами для защитниц.

"То же касается и бронежилетов с учетом антропологических свойств. Экспериментальный образец такого бронежилета уже разработан нашими отечественными производителями: со средствами для перераспределения нагрузки и тому подобное. После завершения цикла испытаний согласно определенным процедурам он пойдет в войска" , — сообщил он.

Резников также написал, что в вопросе формы для беременных «есть прогалины», и над этим нужно работать. По его словам, такая форма предусмотрена для женщин-военнослужащих в Германии, а в прошлом году комбинезоны для беременных начали тестировать в американской армии.

Министр напомнил, что сейчас в ВСУ служит 41 тысяча женщин, еще около 19 тысяч — гражданские сотрудницы, которые работают на нужды армии. В боевых действиях участвуют около 5 тысяч защитниц.