МО: До конца года армия РФ хочет выйти на админграницу Донеччины
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты поставили перед собой цель выйти на административную границу Донецкой области до конца текущего года, сообщает Украинская правда.
"Они (россияне – ред.) поставили себе задачу до конца календарного года выйти на (административные – ред.) границы Донецкой области", - заявила Маляр.
Маляр рассказала, что сейчас город Бахмут является "нашей восточной крепостью", где враг сконцентрировал больше всего военной техники и вооружения.
"Там (в районе Бахмута – ред.) было незначительное продвижение, но врага вытеснили. На сегодня враг пытается окружить город, но у них также это не получается", – сообщила заместитель министра обороны.
В то же время Институт изучения войны (ISW) наблюдает замедление наступления российских войск в районе Бахмута и предполагает, что захватчики будут инициировать тактическую или оперативную паузу.