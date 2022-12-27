МО: До конца года армия РФ хочет выйти на админграницу Донеччины

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Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты поставили перед собой цель выйти на административную границу Донецкой области до конца текущего года, сообщает Украинская правда.

"Они (россияне – ред.) поставили себе задачу до конца календарного года выйти на (административные – ред.) границы Донецкой области" , - заявила Маляр.

Маляр рассказала, что сейчас город Бахмут является "нашей восточной крепостью", где враг сконцентрировал больше всего военной техники и вооружения.

"Там (в районе Бахмута – ред.) было незначительное продвижение, но врага вытеснили. На сегодня враг пытается окружить город, но у них также это не получается" , – сообщила заместитель министра обороны.

В то же время Институт изучения войны (ISW) наблюдает замедление наступления российских войск в районе Бахмута и предполагает, что захватчики будут инициировать тактическую или оперативную паузу.