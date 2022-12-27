В Кремле высказались о мирном плане Украины на саммите в ООН
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен идти на переговоры на условиях Украины, которая представит на мирном саммите в Организации Объединенных Наций свой план окончания войны, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Так, руководство РФ продолжает преследовать в своей полномасштабной военной агрессии против Украины "свои цели".
"Мы никогда не следовали чужим условиям, ориентировались только на свои цели и на здравый смысл", - заявил Песков в комментарии "РИА Новости" в ответ на вопрос, готова ли Москва идти на переговоры на условиях Украины.