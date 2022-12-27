Армию Сербии перевели в состояние повышенной готовности
Армия Сербии с вечера 26 декабря переведена в состояние повышенной готовности в связи с напряжением на севере Косово, сообщает Европейская правда.
"Президент Сербии приказал сербской армии поддерживать высокий уровень боеготовности", - заявил Вучевич.
Он отметил, что сербские вооруженные силы должны быть готовы защищать граждан и "предупреждать терроризм и террор против сербов, где бы они ни жили".
"Нет оснований для паники, но есть причины для обеспокоенности, потому что выглядит так, что только Сербия заинтересована в переговорах, политических договоренностях, хоть тысячах встреч до тех пор, пока в конце концов будет найдено какое-то решение. Другая сторона постоянно делает односторонние шаги, повышает уровень напряжения и вызывает дальнейшую эскалацию, явной целью которой, по моему мнению, является этническая "зачистка" Косово и Метохии", - заявил Вучевич.