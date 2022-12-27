Армию Сербии перевели в состояние повышенной готовности

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Армия Сербии с вечера 26 декабря переведена в состояние повышенной готовности в связи с напряжением на севере Косово, сообщает Европейская правда.

"Президент Сербии приказал сербской армии поддерживать высокий уровень боеготовности" , - заявил Вучевич.

Он отметил, что сербские вооруженные силы должны быть готовы защищать граждан и "предупреждать терроризм и террор против сербов, где бы они ни жили".