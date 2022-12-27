Все еще без графиков. В Киеве и области экстренные отключения света
В Киеве и области 27 декабря продолжают применять экстренные отключения света. Составленные ранее графики все еще бездействуют, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.