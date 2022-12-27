В Украине изготовили новый специализированный автомобиль на шасси Renault Trucks

Грузовики Renault Trucks продолжают осваивать в Украине новые профессии. Так, недавно Завод специального оборудования отгрузил своему заказчику новый продукт – мусоровоз на шасси Renault Trucks серии D, сообщает Автоцентр.

На шасси колесной формулы 4х2 установлен бункер с задней разгрузкой. Его полезная емкость составляет 16 кубометров, а грузоподъемность – 8800 кг. При этом коэффициент уплотнения варьируется от 2,5 до 6,0. Грузоподъемность загрузочного механизма составляет 700 кг.

Мусоровоз предназначен для работы с контейнерами объемом от 0,5 до 1,1 м куб. Время загрузки твердыми бытовая отходами составляет всего 75 с. А разгружается бункер с помощью подвижной плиты. В кабине грузовика Renault Trucks серии D обращает на себя внимание дополнительное окошко в правой двери, которые улучшает обзорность для водителя при маневрировании в узких проездах.