Налоги, тарифы, пенсии и правила для обменников: изменения с 1 января

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

В новом году украинцев ждет ряд нововведений, сообщает Экономическая правда.

Минимальная зарплата

1 января вступает в силу закон о госбюджете на 2023 год. Смета с запланированным доходом в 1,3 трлн грн не предусматривает повышения минимальной зарплаты. Весь год она будет оставаться на уровне декабря 2022 - 6 700 грн в месяц или 40,46 грн в почасовом размере (применяется с 1 октября).

Размер прожиточного минимума тоже не изменится: 2 684 грн – для трудоспособных, 2 272 грн – для детей до шести лет, для детей 6-18 лет – 2 833 грн, для лиц, потерявших трудоспособность – 2 093 грн. Общий показатель – 2589 грн.

Налоги для ФЛП

Лимиты дохода для ФЛП рассчитываются от размера минимальной зарплаты. Итак, с 1 января будут действовать следующие годовые лимиты: первая группа – 1 118 900 грн (167 минимальных зарплат), вторая группа – 5 587 800 грн (834 минимальных зарплат), третья группа (3% и 5%) – 7 818 900 грн (1167 минимальных зарплат).

Соблюдать лимит годового дохода для ФЛП важно, поскольку это одно из условий работы по упрощенной системе налогообложения. При нарушении лимитов предприниматели могут быть переведены на общую систему с большими налогами.

ФЛП первой группы платят единый налог в размере 10% от прожиточного минимума для трудоспособных, второй группы – 20%. Фактические ставки устанавливаются местными властями, однако они не могут превышать максимальные в Украине.

Для ФЛП третьей группы ставки неизменны: 5% – для неплательщиков НДС, 3% – для плательщиков НДС. На момент действия военного положения действует льготная ставка 2% (неплательщики НДС), но в Верховной Раде обсуждают ее отмену с середины 2023 года.

От размера минимальной зарплаты зависит и размер единого социального взноса. Ставка ЕСВ составляет 22%. Поскольку минимальная зарплата устанавливается на год, то предельные размеры ЕСВ будут действовать весь 2023 год: минимальный за месяц – 1474 грн, максимальный (15 минимальных зарплат) – 22,11 тыс грн в месяц.

При этом ЕСВ за себя могут не платить следующие ФЛПы: пенсионеры и лица с инвалидностью, получающие выплаты; самозанятые (нотариусы, адвокаты) без дохода; все ФЛП и самозанятые, за которые ЕСВ платит работодатель.

Также на время военного положения действует добровольная уплата единого налога для первой и второй групп с 1 апреля 2022 до конца действия военного положения и ЕСВ за себя с 1 марта 2022 до конца военного положения и год после его окончания.

Тарифы на газ и электроэнергию

Правительство заявило, что тарифы на коммунальные услуги зимой не будет менять. В июле Кабмин продлил действие фиксированной цены на газ для производителей тепла (7,4 грн за куб м) до 31 мая 2023 года. Неизменная цена на газ позволит местным властям не повышать тарифы на тепло и горячее водоснабжение.

Похожая ситуация и с электроэнергией. Согласно постановлению правительства, до 31 марта 2023 года цена для бытовых потребителей будет составлять 1,44 грн за кВт-ч за потребление до 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн за кВт-ч – более 250 кВт-ч.

Изменятся тарифы на электроэнергию для бизнеса. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подчеркнул, что на несколько копеек повысится тариф на транспортировку. Это 1,3–1,5% стоимости электроэнергии для бизнеса.

"Конечная цена для большинства предприятий составляет 5-6 гривен за киловатт-час. В эту цену входят цена производимой электроэнергии, тариф на распределение электроэнергии сетями облэнерго и тариф "Укрэнерго", то есть тариф на передачу по магистральным сетям" , – рассказал Кудрицкий .

Тариф "Укрэнерго" составляет менее 10% от стоимости тока для бизнеса.

"В настоящее время в последних обоснованиях регулятора и в проекте вывешенного на сайте регулятора решения идет речь о повышении тарифа на транспортировку по магистральным сетям на несколько копеек. Это составляет 1,3-1,5% стоимости электроэнергии для бизнеса" , – заверил глава "Укрэнерго" ".

21 декабря комиссия по тарифам (НКРЭКУ) минимально скорректировала составляющие цены на электроэнергию для бизнеса. Средний рост стоимости электроэнергии для конечных небытовых потребителей составляет около 15 коп за кВт-ч, а для промышленных энергоемких потребителей – около 4 коп за кВт-ч.

Пенсии и индексация

Минимальная пенсия с 1 декабря выросла на 66 грн. до 2 093 грн., максимальная – на 660 грн. до 20 930 грн. Индексация пенсий в 2023 году планируется, заверила министр социальной политики Оксана Жолнович. По словам ее заместителя Виталия Музыченко, мартовская индексация составит 5,4%.

В 2023 году оформить выход на пенсию по возрасту в 60 лет смогут украинцы со стажем 30 лет, в 63 года – со стажем 20 лет, в 65 лет – 15 лет.

Украинцам, имеющим стаж меньше 15 лет, пенсии не будут начисляться, для них предусмотрена денежная помощь. Получить ее смогут граждане, доход которых меньше прожиточного минимума. При этом трудовой стаж можно докупить. Стоимость месяца стажа составляет 44% от минимальной зарплаты.

Субсидии – через Пенсионный фонд

Начисление субсидий будет теперь происходить через Пенсионный фонд, доходная и расходная части которого увеличены на 12,6 млрд грн.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это решение было принято для повышения эффективности начисления субсидий. В правительстве заверили, что украинцам, уже получавшим субсидии, назначат их автоматически.

С 1 декабря 2022 года люди могут оформить субсидии в ЦНАП или с помощью уполномоченного представителя местных властей через "Дію", сервисный центр Пенсионного фонда, его портал или мобильное приложение.

Глава правительства заверил, что в бюджетах на 2022 и 2023 годы достаточно средств, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения. Ожидается, что средний размер субсидии составит около 1800 грн в месяц.

Согласно принятым в сентябре 2022 года изменениям в законодательство, Фонд социального страхования перестанет существовать – его присоединят к Пенсионному фонду. Это должно сэкономить государству 2-3 млрд грн в год.

Новые налоги для землевладельцев

Принятые 30 ноября 2021 года изменения в Налоговый кодекс, начинающие действовать с 1 января 2023 года, предусматривают введение нового сбора – минимального налогового обязательства (МНО) по земельному участку.

Сбор призван уменьшить потери бюджета из-за уклонения от налогообложения путем детенизации аграрной деятельности. МНО необходимо оплатить пользование или владение земельным участком. Как это будет работать?

Условный фермер продает урожай, выращенный на участке площадью 3 га. Ранее с полученного дохода он уплачивал 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Дополнительно как собственник земли отчислял плату за землю (ставки устанавливаются местными властями), а если он зарегистрирован как ФЛП, то еще единый налог.

С 1 января, если сумма всех уплаченных налогов будет меньше определенного налоговой службой МНО, ему придется доплатить государству разницу. Размер МНО для физлиц будет определять налоговая и отправлять уведомления о необходимости доплатить. Юридические лица будут заниматься этим самостоятельно.

МНО считается по формуле, привязанной к нормативно-денежной оценке участка или НПО 1 га в области, где она расположена, с учетом индексаций.

Есть несколько случаев, когда МНО не устанавливается и не подлежит уплате.

Это участки дачных и садоводческих кооперативов, приобретенные в собственность или пользование их членами по результатам приватизации, земли запаса, участки физлиц на праве собственности или пользования в пределах населенных пунктов, участки, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.

Как объяснял экспредседатель Госгеокадастра Денис Башлык, для владельцев, сдающих землю в аренду белому бизнесу, и владельцев огородов ничего не изменится. По его словам, люди, сдающие землю в аренду неофициально, получат платежки с МНО. За них заплатит арендатор, оформивший официальную аренду.

В 2023 году минимальное обязательство будет выплачиваться за 2022 год. От уплаты МНО за 2022-2023 годы освободили участки на территориях, где шли или идут бои, участки, засоренные взрывоопасными предметами или на которых размещены фортификационные сооружения, а также участки на временно оккупированных территориях.

НБУ будет изымать некоторые банкноты

С 1 января 2023 года Нацбанк начнет изымать бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 грн. образцов 2003-2007 годов для их замены на обновленные денежные знаки. Вместо них в обращение поступят оборотные монеты номиналами 5 и 10 грн. образца 2018 года и банкноты номиналами 20 и 100 грн. нового поколения.

НБУ

Банки не будут выдавать из касс указанные старые банкноты, а НБУ перестанет подкреплять ими кассы банков. Из финансовых учреждений банкноты предыдущего поколения не будут возвращаться в обращение: они будут передаваться в НБУ для утилизации.

"Такие банкноты остаются действительными платежными средствами. Граждане смогут продолжать ими рассчитываться без ограничений, их не нужно будет специально обменивать" , – подчеркнули в Нацбанке.

Постепенно будут обращаться серебристые монеты номиналами 5 и 10 грн образца 2018 года и обновленные банкноты номиналами 20 и 100 грн с современным дизайном.

Обменным пунктам увеличили налоги

С 1 января вступают в силу нормы закона об уплате фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль.

Владелец должен заплатить три минимальные зарплаты (20,1 тыс. грн) за каждую точку обмена в населенном пункте, численность жителей которого превышает 50 тыс., и одну минимальную зарплату в населенном пункте, где живут менее 50 тыс. человек. О необходимости уплаты взноса накануне напомнил Национальный банк.

Регулятор заявлял, что обменные пункты, вероятно, уклоняются от уплаты налогов, потому что поступления от их деятельности слишком малы по сравнению с доходами. Уплаченный налог на прибыль таких компаний составляет 0,00185% от объема купленной ими валюты или 7 млн грн в год на весь рынок, уточнял НБУ.

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев говорил, что речь шла о почти 4 тыс. обменных пунктов.

"По расчетам НБУ, один пункт зарабатывает ежемесячно по меньшей мере 80 тысяч гривен" , – объяснял он.

Как заменить лампы накаливания на LED-лампы

В связи с ракетным террором РФ Украина для преодоления дефицита в энергосистеме нуждается в поддержке международных партнеров. Одним из проектов Еврокомиссии стало финансирование закупки 30 млн. светодиодных ламп.

"Это может показаться кому-то не столь существенным, но 50 миллионов LED-ламп позволят сохранить около 1 ГВт электричества. Учитывая, что средний дефицит нашей энергосистемы – около 2,5 ГВт, этот проект также мог бы существенно помочь" , – подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Правительство рассказало, что планирует бесплатно обменять полученные до конца 2022 года LED-лампы на лампы накаливания населения и ряда учреждений в течение зимы. Минэкономики объявило, что старт программы намечен на 1 января 2023 года.

Люди старше 18 лет смогут посетить отделение "Укрпочты" или оставить заявку в "Дії", а затем прийти в отделение "Укрпочты" и бесплатно поменять лампы накаливания на LED-лампы. Один человек сможет заменить пять лампочек. LED-лампы потребляют в семь-восемь раз меньше электроэнергии.

Финансовая отчетность только в электронной форме

16 августа 2022 депутаты приняли новую редакцию закона "Об официальной статистике", который существует с 1992 года. В Минцифре объяснили, что новый закон был разработан на базе рамочного регламента ЕС, что позволит максимально приблизиться к законодательству Евросоюза в сфере статистики.

Согласно принятому документу, с 1 января 2023 статистическая и финансовая отчетность будет подаваться только в электронной форме.

Действие этого закона распространяется на производителей официальной статистики и их работников, другие госорганы, проводящие статистические наблюдения, ФЛПы, юридические лица и их обособленные подразделения, физические лица, находящиеся на территории Украины, и находящихся за рубежом украинцев.