Британская разведка: Часть сил РФ уже перебросила в Беларусь

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По предположениям британской разведки, Россия недавно перебросила в Беларусь часть подразделений, которые входят в состав 1-й гвардейской танковой армии.﻿ Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 27 декабря, сообщает Европейская правда.

"Элементы 1-й российской гвардейской танковой армии, вероятно, были среди российских сил, которые недавно перебросили в Беларусь. Это формирование, наверное, проходило обучение перед развертыванием. Маловероятно, что у него есть подразделения поддержки, необходимые для приведения в боевую готовность" , - отмечает разведка.

В обзоре рассказывают также, что последние двое суток активные боевые действия сосредоточены преимущественно вокруг Бахмута и в районе Сватово.