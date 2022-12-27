Регионы: РФ за сутки обстреляла 6 областей и успехи ВСУ на Луганщине

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Согласно сводкам ОВА о ситуации в регионах, российские военные 26 декабря нанесли удары по 6 регионам, продолжаются тяжелые бои вблизи Кременной на Луганщине – на этом участке фронта ВСУ имеют успехи, сообщает Украинская правда.

На Сумщине ночью россияне с САУ обстреляли Середино-Будскую громаду. Во вторник утром противник открыл огонь по Зноб-Новгородской общине. Без жертв и разрушений. За прошедшие сутки на территории Середино-Будской громады одна вражеская мина разорвалась на границе. По Эсманьской громаде враг вел минометный обстрел, 16 прилетов. Белопольская громада: противник применил артиллерию, 6 прилетов. Без пострадавших.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Малые Щербаки, Каменское, Новоданиловка, Малая Токмачка, Ольговское, Преображенка, Дорожнянка, Новоандреевка, Щербаки, Белогорье, Темировка, Малиновка, Плавни, Павловка.

В результате обстрелов есть разрушения домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ. Подробная информация о последствиях уточняется.

Харьковщина: под вражеским огнем за прошедшие сутки оказывались населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов. В результате вражеских обстрелов в поселках Двуречная и Купянск-Узловой Купянского района повреждены жилые дома, произошли пожары. К счастью, без жертв и пострадавших.

Продолжается разминирование деоккупированных районов области. В течение суток пиротехники ГСЧС обезвредили 43 взрывоопасных предмета.

На Днепропетровщине россияне снова обстреляли Никопольский район. 5 раз ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Прошло без пострадавших.

В Никополе повреждены три частных дома и столько же хозяйственных построек. Повреждена линия электропередач. В Червоногригорьевской громаде повреждены шесть частных домов, два газопровода, электросеть, магазин и парники. В Марганецкой громаде последствия ударов выясняются.

Луганщина: подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Новоселовского и Стельмаховки. На Купянском и Лиманском направлениях враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Новоселовского, Стельмаховки, Коломийчихи, Дибровы и Площанки. Подробная информация о последствиях уточняется. Ситуация в области остается сложной.

Глава Луганской ОГА Сергей Гадай сообщил, что возле Кременной продолжаются тяжелые бои. По его словам, успех на этом участке фронта на стороне ВСУ. Он добавил, что россияне заняли все лесополосы и все вокруг себя заминировали. Большинство минирований происходило дистанционно, поэтому карты минирований, по его словам, нет даже у самих оккупантов.

Тяжелая ситуация в Белогоровке. После многочасовых артиллерийских обстрелов по 10-20 оккупантов "регулярно пытаются идти там в наступление, но ВСУ отражают все эти намерения россиян".

Донецкая область: за прошедшие сутки от обстрелов пострадали населенные пункты: Бахмут (жилой сектор); Авдеевка (жилой сектор); с. Карловка (Карловское водохранилище); пгт. Великая Новоселка (жилой сектор); с.Ивановское (жилой сектор); с. Островское (жилой сектор).

За сутки в Донецкой области: 1 ранен гражданский.

Враг продолжает массированно обстреливать Херсонщину из реактивных систем залпового огня, минометов и тяжелой артиллерии. По информации ГШ ВСУ, пострадала гражданская инфраструктура Новоалександровки, Гавриловки, Республиканца, Новокаиров, Берислава, Веселого, Садово, Томарино, Тягинки, Никилского, Приднепровского, Инженерного, Антоновки и Херсона. За минувшие сутки российские оккупанты 40 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Город Херсон враг атаковал 11 раз. Попали в завод, частные и многоквартирные дома. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов один человек получил ранения. В области продолжаются работы по расчистке дорог, восстановлению связи, обезвреживанию взрывоопасных предметов. В Херсонскую область поступает гуманитарная помощь.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, на Ровенщине, в Ивано-Франковской, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, а также в Полтавской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Киевской областях.