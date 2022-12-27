Маск разгромил "пророчества" Медведева

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Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Миллиардер, владелец Twitter Илон Маск прокомментировал﻿ пост заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о "футуристическом" прогнозе на 2023 год. Среди "прогнозов" Медведева: распад ЕС, захват Польшей и Венгрией западных областей Украины и победа Маска на выборах президента США.

"Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, и в то же время они демонстрируют удивительную неосведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики" , - заявил миллиардер.

Those are definitely the most absurd predictions I’ve ever heard, while also showing astonishing lack of awareness of the progress of artificial intelligence and sustainable energy. — Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2022

Ранее бывший президент России заявил, что поскольку все вокруг перед Новым годом делают "самые неожиданные и даже абсурдные" предсказания, то он тоже хочет "внести свою лепту".

Итак, по прогнозу Медведева в 2023 году может произойти такое: