Маск разгромил "пророчества" Медведева
Миллиардер, владелец Twitter Илон Маск прокомментировал пост заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о "футуристическом" прогнозе на 2023 год. Среди "прогнозов" Медведева: распад ЕС, захват Польшей и Венгрией западных областей Украины и победа Маска на выборах президента США.
"Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, и в то же время они демонстрируют удивительную неосведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики", - заявил миллиардер.
Ранее бывший президент России заявил, что поскольку все вокруг перед Новым годом делают "самые неожиданные и даже абсурдные" предсказания, то он тоже хочет "внести свою лепту".
Итак, по прогнозу Медведева в 2023 году может произойти такое:
- Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м.
- Возврат Великобритании в Европейский союз.
- Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС.
- Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.
- Создание Четвёртого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и пр. маргиналов).
- Война между Францией и Четвёртым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши.
- Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.
- Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закреплённых после гражданской войны за республиканцами.
- Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.
- Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют.