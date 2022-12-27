ISW: Путин не предлагал переговоры с Украиной, это блеф для Запада

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что президент России Владимир Путин не говорил о переговорах непосредственно с украинской стороной в своем интервью 25 декабря, это было обращение к странам Запада и продолжение риторики Кремля, что Украина якобы является "пешкой", сообщает Украинская правда.

"Заявление Путина от 25 декабря является частью целенаправленной информационной кампании, направленной на введение в заблуждение Запада с целью подтолкнуть Украину к предварительным уступкам.

Путин прямо не заявил, что Россия готова вести прямые переговоры с Украиной, вместо этого сохраняя свой лживый нарратив о том, что Украина, которую он просто назвал "другой стороной", нарушила дипломатические усилия России до вторжения" , - говорится в отчёте ISW.

ISW отмечает, что Кремль не опубликовал полную стенограмму интервью Путина на своем официальном сайте, как делал раньше, возможно, для того, чтобы облегчить искажение заявления Путина о переговорах, которое изначально транслировалось на русском языке.

По мнению аналитиков, заявление Путина о переговорах сосредотачивались на потенциальных дискуссиях с Западом, а не с Украиной. Это продолжение риторики Кремля, что Украина якобы является лишь "западной пешкой без реального участия".