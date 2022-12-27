ISW: Путин не предлагал переговоры с Украиной, это блеф для Запада
Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что президент России Владимир Путин не говорил о переговорах непосредственно с украинской стороной в своем интервью 25 декабря, это было обращение к странам Запада и продолжение риторики Кремля, что Украина якобы является "пешкой", сообщает Украинская правда.
"Заявление Путина от 25 декабря является частью целенаправленной информационной кампании, направленной на введение в заблуждение Запада с целью подтолкнуть Украину к предварительным уступкам.
Путин прямо не заявил, что Россия готова вести прямые переговоры с Украиной, вместо этого сохраняя свой лживый нарратив о том, что Украина, которую он просто назвал "другой стороной", нарушила дипломатические усилия России до вторжения", - говорится в отчёте ISW.
ISW отмечает, что Кремль не опубликовал полную стенограмму интервью Путина на своем официальном сайте, как делал раньше, возможно, для того, чтобы облегчить искажение заявления Путина о переговорах, которое изначально транслировалось на русском языке.
По мнению аналитиков, заявление Путина о переговорах сосредотачивались на потенциальных дискуссиях с Западом, а не с Украиной. Это продолжение риторики Кремля, что Украина якобы является лишь "западной пешкой без реального участия".
"Это заявление не было отклонением от этой риторической линии. Путин также заявил, что, по его мнению, Россия "действует в правильном направлении", что свидетельствует о том, что он не выдвигал серьезных условий для переговоров и по-прежнему желает преследовать свои максималистские цели", - подчеркнули в ISW.