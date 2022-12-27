NYT: Как взрывы на аэродромах влияют на способность РФ бомбить Украину
Киев считает, что российские военные ведут боевые действия на грани своих обычных возможностей, поэтому Украина наносит более решительные удары по целям в глубине Российской Федерации, пишет NYT, сообщает Зеркало недели.
В материале американского издания говорится, что удары по аэродромам РФ заставили оккупантов переместить свои борта на восток. А это потенциально усложняет кампанию по ударам по Украине, в частности по критической инфраструктуре нашего государства. Ведь именно с пострадавших аэродромов РФ запускает бомбардировщики, занимающиеся воздушным террором.
"Взрывы на российских аэродромах потенциально могут уничтожить ракеты на земле до того, как они смогут быть развернуты", - пишет NYT.
При этом соблазн уничтожить ракетный потенциал России на ее территории превосходит любые эскалационные опасения у украинцев. Дело в том, что и чиновники, и гражданские считают, что РФ уже не причинит Украине большего вреда, чем прежде. (Очевидно, если не считать ядерной угрозы). Именно поэтому ВСУ так часто совершают удары по аэродромам, топливным хранилищам и складам с боеприпасами, являющимися законными военными целями.
Что касается Крыма, то удары по находящимся там объектам, как и трансграничные артиллерийские дуэли, уже являются обычной целью.
"Никакой реакции. Почему? Потому что у россиян просто нет для этого возможностей", – отмечает военный эксперт Сергей Грабский.
Издание отмечает, что дальние удары Украины совпали с сокращением у России запасов крылатых и тактических баллистических ракет.
Ранее украинский журналист Владимир Золкин сообщил о масштабных последствиях удара по аэродрому в Энгельсе 26 декабря. По его данным, там пострадали пять Ту-95МС.
Более того, количество погибших, если учитывать данные журналиста, россияне тоже занизили. На самом же деле их 17, а раненых – 26.