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Киев считает, что российские военные ведут боевые действия на грани своих обычных возможностей, поэтому Украина наносит более решительные удары по целям в глубине Российской Федерации, пишет NYT, сообщает Зеркало недели.

В материале американского издания говорится, что удары по аэродромам РФ заставили оккупантов переместить свои борта на восток. А это потенциально усложняет кампанию по ударам по Украине, в частности по критической инфраструктуре нашего государства. Ведь именно с пострадавших аэродромов РФ запускает бомбардировщики, занимающиеся воздушным террором.

"Взрывы на российских аэродромах потенциально могут уничтожить ракеты на земле до того, как они смогут быть развернуты" , - пишет NYT.

При этом соблазн уничтожить ракетный потенциал России на ее территории превосходит любые эскалационные опасения у украинцев. Дело в том, что и чиновники, и гражданские считают, что РФ уже не причинит Украине большего вреда, чем прежде. (Очевидно, если не считать ядерной угрозы). Именно поэтому ВСУ так часто совершают удары по аэродромам, топливным хранилищам и складам с боеприпасами, являющимися законными военными целями.

Что касается Крыма, то удары по находящимся там объектам, как и трансграничные артиллерийские дуэли, уже являются обычной целью.

"Никакой реакции. Почему? Потому что у россиян просто нет для этого возможностей" , – отмечает военный эксперт Сергей Грабский.

Издание отмечает, что дальние удары Украины совпали с сокращением у России запасов крылатых и тактических баллистических ракет.

Ранее украинский журналист Владимир Золкин сообщил о масштабных последствиях удара по аэродрому в Энгельсе 26 декабря. По его данным, там пострадали пять Ту-95МС.

Более того, количество погибших, если учитывать данные журналиста, россияне тоже занизили. На самом же деле их 17, а раненых – 26.