Минреинтеграции: Украина вернула тела еще 42 погибших защитников

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Во вторник, 27 декабря, Украина вернула домой тела еще 42 погибших украинских защитников, сообщает Новое время.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции в Telegram.

Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко подчеркнул, что процесс возвращения павших героев сложный и длительный.

"Ежедневно не прекращается работа по обмену. Несмотря на то, что процесс переговоров сложен и длительный, стараемся его ускорить. Понимаем каждую семью, ожидающую возвращения и чествования защитников. Вернем всех" , — отметил он.

Уточняется, что с начала полномасштабного вторжения России удалось вернуть домой тела 869 украинских защитников.

Украина продолжает возвращение своих погибших защитников в рамках обмена с РФ.

22 ноября домой вернули тела 33 погибших защитников, которые отдали свои жизни за страну в борьбе с российскими оккупантами.

6 декабря удалось вернуть 49 павших героев.