Шмыгаль рассказал, будет ли свет в Украине на Новый год
Сейчас есть все шансы на то, что Новый год украинцы встретят без аварийных отключений света, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
"Хочу подчеркнуть: в случае отсутствия обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений", – сказал Шмыгаль.
Премьер пояснил, что украинские власти ежедневно готовятся к новым массированным обстрелам со стороны РФ, ведь, по его словам, сейчас Россия готовится продолжить атаки на украинскую энергосистему и произойти это может когда-либо: сегодня, завтра или даже в канун Нового года.
"Враг стремится не только вывести из строя очередную подстанцию или линию электропередач. Он, прежде всего, нацелен сеять страх и панику. Но ему это не удастся", - добавил премьер.
Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что при отсутствии новых повреждений украинцы проведут новогодние праздники с бесперебойным энергоснабжением.