Энергетический регулятор проведет вторую волну проверок облэнерго

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет вторую волну проверок облэнерго относительно отключений электроэнергии, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает НКРЭКУ.

Об этом шла речь сегодня, 27 декабря, на заседании Комиссии. Внеплановые выездные проверки будут проведены в Винницкой, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Одесской, Полтавской и Киевской областях.

На заседании комиссии отметили большое количество жалоб потребителей по несоблюдению облэнерго графиков выключения света, поэтому было принято решение о второй волне проверок таких предприятий:

АО "Винницаоблэнерго";

ЧАО "Закарпатьеоблэнерго";

ОАО "Тернопольоблэнерго";

АО "Хмельницкоблэнерго";

ЧАО "Львовоблэнерго";

АО "ДТЭК Одесские электросети";

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети";

ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети";

АО "Полтаваоблэнерго".

Недавно сообщалось, что в Украине возобновили проверки поставщиков электроэнергии и газа из-за многочисленных нарушений. Решение о возобновлении плановых и внеплановых проверок регулятор закрепил в постановлении от 19 декабря 2022 года.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что руководители ОСР (операторов системы распределения, облэнерго) будут нести персональную ответственность за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.