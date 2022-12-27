Выбираем зажигалку на подарок правильно

Современные люди хотят быть стильными и подчеркивать свой образ разными аксессуарами. Дополнительные элементы гардероба всегда сопровождали представителей делового мира. Но сегодня частью стиля и имиджа очень часто есть зажигалки. Чем интереснее и элитнее этот девайс, тем стильнее выглядит его владелец.

Ассортимент современных зажигалок просто поражает. Если вы ищете такой девайс на подарок, то стоит обратить внимание на предложения интернет-магазина ДуДа. На сайте магазина представлен большой выбор зажигалок﻿ на любой вкус. Если вы думаете о покупке одного из них, предварительно проконсультируйтесь с менеджерами. Они расскажут об особенностях каждого девайса и помогут остановиться на том, что больше всего оправдает ваши ожидания.

Как выбрать зажигалку в подарок?

Имиджевые зажигалки способны стать идеальным подарком на все случаи жизни. И совсем необязательно, чтобы человек имел вредные привычки. Стильная зажигалка – это элегантный аксессуар к образу, который всегда находится на виду. Именно поэтому рекомендуем выбирать качественные и оригинальные изделия, подчеркивая тем самым свой вкус.

Выбирая подарок солидному мужчине или себе рекомендуется обратить внимание именно на зажигалку. При выборе предмета следует обратить внимание на механизм, ведь только качественное изделие не подведет в ответственную минуту. Даже если у человека нет вредных привычек, зажигалка всегда может понадобиться на публичном мероприятии, на встрече или на богемной вечеринке.

Зажигалки условно можно поделить:

1. По типу топлива на бензиновые и газовые. Первый вариант требует более частой дозаправки и имеет своеобразный запах. Об этом следует помнить при выборе изделия. Второй вариант служит длиннее и отличается удобством в использовании.

2. Материал производства. Латунный, хромо-никелевой, медный сплав или закаленная сталь – выбор индивидуален и зависит от личных предпочтений. Цвет материала можно подобрать в зависимости от основного оттенка других предметов. К примеру, если ремни имеют зажим «в серебре», лучше подобрать зажигалку в белом цвете. Конечно, это правило всегда можно нарушить, проявив индивидуальность и оригинальность.

3. По стилю. Наружное оформление аксессуара должно соответствовать образу. Да, не рекомендуется деловому человеку подавать изделие с экстравагантным рисунком, поскольку он, наверное, предпочитает классическое направление. А вот для бунтаря-байкера такая вещь станет приятным сюрпризом. Тонкие, без украшений, зажигалки прекрасно подойдут молодым людям, ведущим спокойный образ жизни.

4. По стоимости. Как показывает практика, стильные аксессуары достойного качества не могут дешево стоить. Если нужно сделать поразительный подарок, то не стоит экономить на приобретении зажигалки.

Также обратите внимание на эстетичность, внешний вид, качество и ровность поверхности. Хорошо изготовленный аксессуар станет отличным дополнением каждого образа. А пока вы находитесь в раздумьях, менеджеры интернет-магазина ДуДа готовы подобрать для вас несколько вариантов, полностью соответствующих вашим критериям поиска. Не упустите возможность воспользоваться помощью экспертов.