В Австрии не верят, что Украина сможет в ближайшее время деоккупировать территории

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер считает, что сил Украины недостаточно для того, чтобы в обозримом будущем одержать победу в войне вооруженным путем, то есть вернуть все оккупированные территории, включая Крым, сообщает Европейская правда.

Такую оценку Таннер выразила в интервью Die Welt.

"Боеспособность Украины была недооценена в начале войны, и она остается недооцененной во многих случаях и сегодня, спустя более десяти месяцев. Вместе с тем, Москва имеет огромные резервы материальных средств и солдат" , - отметила она.

"К счастью, Украина достигла очень важных успехов, но она имеет огромную территорию, которую нужно защищать. Неизвестно, будет ли когда-нибудь победитель в этой войне" , - добавила глава австрийского Минобороны.

По мнению Таннер, в зимний период боевые действия на территории Украины будут менее интенсивными, а стороны будут готовиться к новому наступлению уже весной 2022 года.

"Важно, что Запад продолжает всячески поддерживать Украину, придерживается санкций и остается таким же единым, как и раньше. Без поддержки Запада Украина была бы потеряна" , - считает она.

Кроме того, министр обороны Австрии предполагает, что Запад может вместе с Украиной определять, когда именно наступит момент для начала мирных переговоров с Россией.

"Это сложный вопрос, но это тот вопрос, которому мы сейчас должны уделять больше внимания. В этом контексте не следует также забывать, что высокие цены на энергоносители, которые являются следствием жестокой агрессивной войны Путина против Украины, могут все больше восприниматься людьми на Западе как бремя" , - сказала Таннер.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сделает все возможное, чтобы победить в войне в 2023 году, добавив, что дипломатия всегда играет важную роль: "Каждая война заканчивается дипломатическим путем. Каждая война заканчивается как результат действий на поле боя и за столом переговоров".